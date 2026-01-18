الرياض تزف الأفضل في صُنَّاع الترفيه

شهدت الرياض، العاصمة السعودية، السبت، بمنطقة «Anb أرينا» حفل توزيع جوائز صُنَّاع الترفيه «جوي أواردز 2026»، التي تُعدّ الأرقى والأضخم في المنطقة، بتنظيم هيئة الترفيه ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وشهد الحفل، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، مشاركة واسعة من نجوم الفن والرياضة وصنّاع المحتوى العرب والعالميين، إلى جانب حضور إعلامي محلي ودولي واسع.

ووزعت جوائز «جوي أواردز» على 6 مجالات رئيسة. تشمل: «السينما، والمسلسلات الدرامية، والموسيقى، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين»، حيث تتنافس مجموعة من الأعمال الفنية والرياضية والأسماء البارزة على نيلها في مختلف الفئات.

وسلم آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه جائزة صناع الترفيه الماسية ناصر الخليفي، فيما نال المخرج أحمد الدوغجي والفنانة أصالة نصري والمدرب صالح العريض والممثل الأمريكي فوريست ويتكر والملحن عمرو مصطفى جائزة صناع الترفيه الفخرية، فيما مُنح فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق، جائزة الإنجاز مدى الحياة .

وحصد الفنان فضل شاكر لقب «الأغنية المفضلة» بأغنية «صحاك الشوق»، كما فاز ابنه الفنان محمد فضل شاكر بجائزة «الصوت الجديد المفضل»، فيما خطفت النجمة أنغام لقب «الفنانة المفضلة».

وفي فئة المسلسلات والدراما فاز مسلسل «أشغال شقّة جدًا» بلقب أفضل مسلسل مصري، والممثلة كاريس بشار نالت جائزة الممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، وعبد المحسن النمر أفضل ممثل في الدراما، والممثلة ترف العبيدي فازت بجائزة الوجه الجديد المفضل. كما فاز مسلسل «سلمى» بجائزة أفضل مسلسل شرقي، والمخرج المفضل عمر المهندس، والمخرج أحمد كاتيكسز والمخرجة غول سارالتن من مسلسل «شارع الأعشى» بجائزة أفضل مخرج مسلسل في فئة الإخراج.

وفي فئة الأفضل في السينما، فاز الممثل المصري ماجد الكدواني بجائزة الأفضل، والممثلة الكويتية شجون، كما تم تكريم الممثلة ميلي بوبي براون بجائزة شخصية العام.

وفي فئة الرياضة فاز المغربي ياسين بونو، واللاعبة ليلى القحطاني، بجائزة اللاعب المفضل، وذهب لقب المؤثر المفضل إلى ريان الأحمري، ورتيل الشهري.

وكرّم الحفل نخبة من صُنَّاع الترفيه في مجالات السينما والدراما والموسيقى والرياضة، والمؤثرين، من خلال جوائز تُمنح للأعمال والشخصيات التي حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور خلال عام 2025، بناءً على تصويتهم عبر تطبيق «جوي أواردز».