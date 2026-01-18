بحضور ال الشيخ.. JOY AWARDS يحتفي بالمبدعين ونجوم الفن والرياضة

وُزِّعت السبت جوائز صنّاع الترفيه «JOY AWARDS» 2026 بنسخته السادسة خلال الحفل الذي احتضنته الرياض، العاصمة السعودية، تحت مظلة موسم الرياض وبتنظيم من الهيئة العامة للترفيه «GEA» بالشراكة الاستراتيجية مع «MBC».

وشهدت الليلة الفنية حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في ليلة استثنائية جمعت نجوم الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين من العالم العربي والعالم، وسط حضور إعلامي وجماهيري واسع.

ونُقل الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات «إم بي سي 1» و«إم بي سي مصر» و«إم بي سي العراق» و«إم بي سي 5»، إضافة إلى منصة «إم بي سي شاهد»، حيث تابع المشاهدون وصول النجوم وأجواء السجادة الخزامية، ثم لحظات التكريم والإعلان عن النتائج، إلى جانب عروض موسيقية واستعراضية حيّة شكّلت لوحة فنية متكاملة امتدت على مدار الأمسية.

وافتُتحت الليلة بتوافد الفنانين والمشاهير على موقع الحفل وسط أجواء احتفالية لافتة، تزامن معها حضور إعلامي واسع وتفاعل كبير مع لحظات الوصول والظهور الأول للنجوم، قبل وصول آل الشيخ، حيث مثّل حضوره محطة رئيسية في بداية الأمسية، تمهيدًا لانطلاق برنامج الحفل الرسمي.

وبعد ذلك، عُزف السلام الملكي السعودي، ثم انتقلت الأمسية نحو العرض الافتتاحي الترفيهي الذي شاركت فيه المغنية العالمية «كايتي بيري» ضمن فقرة تمهيدية مميزة شكّلت تجربة بصرية فريدة، وجمعت عناصر الأوركسترا والراقصين والمؤثرات الخاصة، في لوحة فنية متكاملة اعتمدت على الإضاءة الديناميكية والمؤثرات البصرية والحضور المسرحي اللافت، بما عكس ضخامة الإنتاج ودقة الإعداد لهذه الليلة.

وتواصلت العروض الفنية بفاصل استعراضي لفريق «بيلوبولوس» عبر عرض ظلال راقص قدّم مشاهد بصرية مبتكرة وخفيفة الإيقاع، أعاد توجيه انتباه الحضور نحو المسرح بأسلوب تفاعلي مختلف، قبل أن تنطلق الجوائز تباعًا وفق البرنامج وسط ترقّب واضح من الحضور والإعلام لمراحل الإعلان عن الفائزين والتكريمات.

ومع انطلاق منافسات الجوائز، قدّمت رزان جمال ومنة شلبي الفقرة الخاصة بتقديم جائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، التي تنافس عليها عبدالرحمن بن نافع عن «شارع الأعشى»، وعبدالمحسن النمر عن «المرسى»، ومعتصم النهار عن «نَفَس»، وهشام ماجد عن «أشغال شقّة جدًا»، قبل أن تُعلن النتيجة وتتوج الجائزة الفنان عبدالمحسن النمر.

وتولت توبا بويوكستون وهاليت إرجنش تقديم جائزة أفضل مسلسل مشرقي، التي شهدت منافسة بين «آسر» و«بالدم» و«تحت سابع أرض» و«سلمى»، وذلك قبل أن يفوز مسلسل «سلمى»، ويستلم طاقم العمل الجائزة.

وعقب ذلك، شهد الحفل لحظة تكريمية خاصة ضمن جائزة الإنجاز مدى الحياة، حيث كرّم آل الشيخ الفنان التشكيلي ووزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني على المسرح، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة، في واحدة من أبرز لحظات الأمسية، حيث أشار آل الشيخ إلى أن الجائزة تتشرف بالفنان فاروق حسني. ومن ناحيته، أعرب فاروق عن شكره وتقديره للسعودية وقيادتها، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، على التكريم الذي يعتز به ويقدّره كثيرًا.

وفي جائزة أفضل وجه جديد عن فئة المسلسلات، قدّمت مي عمر ومحمد سامي الفقرة الخاصة بالجائزة التي ضمّت ضمن مرشحيها ترف العبيدي عن مسلسل «أمي»، وروسيل الإبراهيم عن مسلسل «سلمى»، وعلي البيلي عن دوره في مسلسل «لام شمسية»، ولمى عبدالوهاب عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى»، قبل أن تُعلن النتيجة وتتوج ترف العبيدي بالجائزة.

وعادت العروض الفنية للواجهة عبر فقرة غنائية كبيرة قدّمتها الفنانة أنغام بمشاركة عازف القيثارة البولندي «مارسين»، ضمن استعراض حي على المسرح تفاعل معه الحضور، قبل أن تستكمل الجوائز بتقديم محمد هنيدي لجائزة أفضل مسلسل خليجي، التي تنافست عليها أعمال «المرسى» و«أمي» و«شارع الأعشى» و«صيف 99»، وانتهت بفوز مسلسل «شارع الأعشى»، واستلام طاقم العمل للجائزة.

وتواصلت النتائج مع جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات التي قدّمها باريش أردوتش وهاندي إرتشيل، بعد منافسة ضمّت العنود سعود عن دورها في مسلسل «أمي»، وإلهام علي عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى»، وأمينة خليل عن الدور الذي قدّمته في مسلسل «لام شمسية»، وكاريس بشار عن دورها المميز في مسلسل «تحت سابع أرض»، لتنتهي بفوز كاريس بشار بالجائزة