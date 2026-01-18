أمام التعاون.. الرياض يبحث عن الانتصار الغائب

يبحث فريق الرياض الأول لكرة القدم عن الانتصار الغائب منذ الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي، حين يستقبل التعاون، الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ولم يتذوق الرياض طعم الانتصار منذ فوزه على الخلود 23 أكتوبر الماضي.

ويأمل الرياض تحقيق الفوز الثالث على التعاون بعد أن تواجها في أربع مباريات كسب أصحاب الأرض مواجهتين، وفاز الضيوف في مباراة واحدة، وحضر التعادل في مناسبة واحدة.

وعلى الطرف الآخر، يسعى التعاون إلى تعوض خسارته الأخيرة من الأهلي بالجولة الماضية.

ويحتل الرياض المركز 16 بسلم الترتيب برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وتسع خسائر.

ويأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 31 بالتساوي مع النصر، صاحب المركز الثاني، والأهلي الرابع من 10 انتصارات، وتعادل، وثلاث خسائر.