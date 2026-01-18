الهلال ونيوم بين مواصلة الانتصارات والنهوض

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، عند الـ 08:30 من مساء الأحد، ضيفًا على نيوم، في ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، بختام الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المواجهة الأولى تاريخيًا بين الطرفين في دوري المحترفين، لصعود «المستضيف»، وسبق أن التقيا في مواجهة تجريبية، خلال فترة التوقف الماضية في الرياض، وكسب نيوم المباراة بنتيجة 2ـ1.

ويتصدر الهلال بفارق سبع نقاط بعد حسمه الديربي أمام النصر في الجولة الماضية، فيما مُني نيوم بخسارة من الشباب في الرياض.

ويفتقد الهلال في هذه المواجهة القائد سالم الدوسري، الذي يعاني من الألم في العضلة الخلفية، إضافة إلى الثنائي المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، المرتبطين بنهائي كاس أمم إفريقيا، الذي يلعب باليوم نفسه، في حين سيخوض نيوم المباراة بكامل عناصره المحلية والأجنبية.

وتميل لغة الأرقام لمصلحة الهلال، الذي يعد ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد النصر، بـ38 هدفًا، مقابل 20 لمنافسه، فيما يملك الأزرق ثاني أقوى دفاع بعد الأهلي، واهتزت شباكه 13 مرة، مقابل 23 لنيوم.

ويبرز في المستضيف الجزائري سعيد بن رحمة، والفرنسي ألكسندر لاكازيت، هداف الفريق، والمدافع المصري أحمد حجازي.

على الطرف الآخر، يملك الهلال البرتغالي روبن نيفيش، متوسط الميدان، وبجانيه الصربي سيرجيو سافيتش، وفي المقدمة الثنائي الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يقف نيوم في المركز العاشر بـ20 نقطة.