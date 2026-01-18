ماني يطارد اللقب الإفريقي الثاني

يشارك المهاجم السنغالي ساديو ماني، جناح منتخب بلاده الأول لكرة القدم، في النهائي الثالث بأمم إفريقيا، الأحد، أمام المغرب وعينه على ثاني ألقاب «أسود التيرانجا» بعد 2022.

وحضر مهاجم النصر السعودي، الذي قاد السنغال إلى النهائي بهدفه في شباك مصر، الأربعاء الماضي، في 14 مباراة نهائية على مستوى الفرق والمنتخبات، فاز في 8 وخسر 6، كما سجل 4 أهداف وصنع هدفًا، بخلاف تسديده ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي أمم إفريقيا 2022.

على صعيد المنتخبات خاض ماني نهائي أمم إفريقيا 2019 وخسره أمام الجزائر 0ـ1. لكنه عاد لقيادة السنغال مجددًا في 2022 للتتويج باللقب الأول بعد الفوز على مصر في النهائي بركلات الترجيح.

على صعيد الأندية يعد لقب دوري أبطال أوروبا هو الأبرز في مشوار النجم السنغالي وذلك عندما توج به مع ليفربول الإنجليزي 2019 على حساب توتنام.

وكان ماني قريبًا من تحقيق لقب الأبطال مرتين أخريين لولا خسارة ليفربول في نهائيي 2018 و2022 أمام ريال مدريد 1ـ3 وسجل هو الهدف الوحيد لفريقه و0ـ1.

ومع ليفربول توج أيضًا بالسوبر الأوروبي 2019 على حساب تشيلسي، وسجل هدفين في التعادل 2ـ2 قبل أن تحسم الأمور لصالحهم بركلات الترجيح 5ـ4.

وختم ماني الموسم بلقب كأس العالم الأندية بعد تغلب فريقه على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد من صناعته وتوقيع فيرمينو.

محليًا فاز ليفربول بكأس إنجلترا 2022 وكأس رابطة الأندية 2022 على حساب تشيلسي. في المقابل خسر لقب الدرع الخيرية 2020 أمام أرسنال.

وبعد رحلة قصيرة مع بايرن ميونيخ الألماني حصد ماني لقب السوبر المحلي 2022، وسجل هدفًا في الفوز 5ـ3 على لايبزيج.

وبعد انتقاله إلى النصر توج ماني بلقب كأس الأندية العربية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023، بعد الفوز في النهائي على الهلال 2ـ1. لكن وأمام الهلال خسر ماني نهائيين كأس الملك والسوبر 2024.