نهائي إفريقيا.. التحدي الثامن بين ماني وبونو

يواجه ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، السنغالي ساديو ماني للمرة الثامنة، حين يلتقيان، الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويعرف ماني الحارس بونو جيدًا، بحكم لعبهما في دوري روشن السعودي، مع النصر والهلال.

والتقى الثنائي ماني وبونو وجهًا لوجه في 7 مباريات سابقة خلال مختلف المسابقات والبطولات، حقق خلالها ماني انتصارًا وحيدًا، وفاز بونو في 4 مباريات، إضافة إلى تعادلين.

وسجل ماني هدفًا في شباك بونو كما صنع آخر.

وكانت المواجهة الأولى بين الثنائي في دوري المحترفين خلال موسم 2023ـ2024، حين فاز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة، وحافظ بونو على نظافة شباكه دون أي بصمة هجومية من ماني.

وأكمل بونو تفوقه على ماني، حين فاز الهلال على النصر بنتيجة 2ـ1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2023ـ2024، على الرغم من تألق ماني في هذه المباراة وتسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك بونو.

وتعادل ماني أمام بونو في مواجهة الدور الثاني بدوري المحترفين موسم 2023ـ2024، حين انتهى ديربي الرياض بالتعادل الإيجابي 1ـ1، دون أن يسجل أو يصنع السنغالي حينها.

وفي نهائي كأس الملك 2024، لم يسجل أو يصنع ماني حتى خروجه، حين خسر فريقه النصر أمام الهلال بركلات الترجيح، في النهائي الذي تألق خلاله ياسين بونو حارس الأزرق بتصديه لأكثر من ركلة ترجيح حاسمة.

وعاد ماني للخسارة أمام بونو، حين انهزم النصر أمام الهلال بنتيجة 1ـ4، ضمن نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2024ـ2025، فيما انتهت مواجهة الدور الأول بينهما دوريًا خلال الموسم ذاته بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

يذكر أن ساديو ماني حقق انتصاره الوحيد على بونو، حين فاز النصر على الهلال بنتيجة 3ـ1، ضمن الجولة 26 في بطولة دوري «روشن» خلال موسم 2024ـ2025، كما صنع حينها النجم السنغالي الهدف الثاني في اللقاء والذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.