ميندي.. علامة كاملة في النهائيات القارية

يأمل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ومنتخب بلاده، المحافظة على سجله المثالي، في المباريات النهائية للمسابقات القارية والعالمية، حين يحمي عرين «أسود التيرانجا» في نهائي كأس أمم إفريقيا، أمام المغرب، الأحد.

وسبق لميندي المشاركة في 5 نهائيات من هذا النوع، وعزف فيها نغمة التتويج، إن كان على مستوى الأندية مع تشيلسي والأهلي، أو مع منتخب بلاده، في فرحة التتويج باللقب القاري الوحيد قبل 4 أعوام.

وكان ميندي قد بدأ مسيرته الاحترافية عام 2011، وانتظر قرابة 10 أعوام للمشاركة في أول مباراة نهائية، لكنها اختارها على أكبر مسارح الأندية، إذ دافع عن مرمى تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي، بتاريخ 29 مايو 2021، وحافظ على نظافة شباكه، ليسهم في فوز الـ «بلوز» بهدف دون رد، قبل فوزه بجائزة «ذا بست» لأفضل حارس في العالم، ذاك العام.

وفي 11 أغسطس 2021، تواجه تشيلسي مع فياريال على لقب كأس السوبر الأوروبي، ليكون ميندي تحت الأضواء بعد ذهاب الحسم إلى ركلات الترجيح، عقب التعادل 1ـ1، فتصدّى الحارس السنغالي لركلتيْن، من بينهما ركلة فياريال الأخيرة، ليفتح طريق تشيلسي نحو لقب قاري جديد.

وخاض ميندي 3 مباريات نهائية في شهر فبراير من العام 2022، بدءًا من نهائي كأس الأمم الإفريقية، في 6 فبراير، والتي انتهت بشوطيْها الأصلييْن والإضافييْن على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يتصدى ميندي لركلة الترجيح المصرية الرابعة، ليسهم في تتويج «أسود التيرانجا» باللقب، علمًا أن ميندي أصيب خلال نهائيات نسخة 2019، وغاب عن المباراة النهائية حينها، والتي خسرها السنغاليون أمام الجزائر.

وبعد 6 أيام فقط، وقف ميندي أمام مرمى تشيلسي، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، بحلتها القديمة، والتي انتهت بفوز تشيلسي على بالميراس البرازيلي، بنتيجة 2ـ1، ليحافظ ميندي على علاقته المميزة مع النهائيات القارية والعالمية، علمًا أنّه تغيّب عن مباراة الدور نصف النهائي، أمام الهلال، والتي جرت بعد 3 أيام من تتويج ميندي والسنغال بكأس الأمم الإفريقية.

وتعرّض ميندي لأول هزيمة في مباراة نهائية، بتاريخ 27 فبراير من العام 2022، دون أن يكون له دور في الخسارة، إذ حافظ على نظافة شباكه في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمام ليفربول، في لقاء اتجه فيه الحسم إلى ركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي، لكن توماس توخل، مدرب تشيلسي، قرر استبدال ميندي قبل ركلات الترجيح، واستخدم كبيا أريزابالاجا بدلًا منه، فكانت النتيجة أن كيبا لم يتصدَ لـ 11 ركلة نفذها لاعبو ليفربول، قبل أن يُهدر بنفسه ركلة تشيلسي الـ 11 والأخيرة.

وتكررت مواجهة تشيلسي وليفربول بعد أشهر قليلة، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، بتاريخ 14 مايو 2022، وانتهت مرة أخرى على نتيجة التعادل السلبي، فبقي ميندي حارسًا لـ «البلوز» خلال ركلات الترجيح هذه المرة، وتصدّى لركلة ساديو ماني، نجم ليفربول حينها وزميله في المنتخب السنغالي، إلا أنّ الفرحة الأخيرة كانت لليفربول، ليبقى رصيد ميندي خاليًا من أي لقب في مسابقات الكؤوس المحلية.

وانتقل ميندي إلى الأهلي صيف العام 2023، وعاد للتألق على المسارح القارية، إذ حافظ على نظافة شباكه، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بتاريخ 3 مايو 2025، في اللقاء الذي حسمه الأهلي بهدفين دون رد أمام كاواساكي الياباني، ليُتوّج الحارس السنغالي بخامس ألقابه على مستوى المسابقات القارية أو العالمية، بعد مشاركته في 5 نهائيات من هذا النوع.

وفي 23 أغسطس الماضي، تُوّج ميندي بلقبه الشخصي الأول في مسابقات الكؤوس المحلية، عندما احتفل مع الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، وكان مرة أخرى أحد أبطال التتويج، وبعد ركلات ترجيحية أيضًا، إذ تصدّى لركلة النصر الخامسة في المباراة النهائية، قبل أن يسجل جالينو ركلة الأهلي الأخيرة.