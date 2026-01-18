أياكس يستنجد بابن الأسطورة

عُيّن جوردي، نجل الأسطورة يوهان كرويف، مديرًا فنيًا لفريق أياكس أمستردام الأول لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه النادي الهولندي، الأحد.

وقال كرويف عبر موقع النادي الرسمي: «لا حاجة للقول كم يعني هذا لعائلتي ولي شخصيًا. في الملعب الذي يحمل اسم والدي، وفي النادي الذي كان مهمًا بالنسبة لي منذ صغري، أياكس نادٍ فريد ذو تاريخ عريق، وسأبذل كل ما في وسعي لكتابة فصل ناجح جديد معًا».

وحسبما أوضحه الفريق، سيتسلم كرويف، صاحب الـ51 عامًا، مهامه الجديدة ابتداءً من 1 فبراير المقبل، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وتُعد من أولى مهام كرويف إيجاد مدرب جديد للفريق بعد إقالة جون هيتينجا، نوفمبر الماضي.

ويواجه أياكس تحديات كبيرة، إذ يتخلف بفارق 18 نقطة عن بي أس في أيندهوفن، متصدر ترتيب الدوري الهولندي، كما يحتل المركز 34 من أصل 36 فريقًا في دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا، وتعرض أخيرًا لخسارة ثقيلة أمام ألكمار، بسداسية نظيفة في مسابقة الكأس المحلية.

وقاد والد جوردي، يوهان كرويف الفريق إلى ثلاثة ألقاب قارية متتالية في أوائل السبعينيات الميلادية، ليترك إرثًا تاريخيًا يصعب مجاراته.

وبالنسبة لجوردي، شغل مركز لاعب الوسط المهاجم مع فريق أياكس للناشئين، لكنه لم يلعب في صفوفه على المستوى الاحترافي، قبل أن ينتقل للعب مع عدة أندية منها برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وخاض تسع مباريات دولية مع المنتخب الهولندي.