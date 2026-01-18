الياميق لا يعرف الخسارة في النهائيات

ظهر المغربي جواد الياميق، لاعب فريق النجمة السعودي الأول لكرة القدم، في ثلاثة نهائيات قبل خوض منتخب بلاده، الأحد، ختام كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

وانتصر الياميق في المباريات النهائية الثلاث، بواقع مرة مع منتخب المغرب للمحليين، ومرتين مع أندية محلية.

ولامس الياميق الذهب في النهائي مع منتخب المغرب للمحليين، حين فاز رديف «أسود الأطلس» ببطولة كأس أمم إفريقيا 2020 للمحليين، بالانتصار في النهائي على نيجيريا بنتيجة 4ـ0.

وبعيدًا عن المنتخب والمباريات الدولية، خاض الياميق النهائيات مع الأندية، إذ كان أحد أعضاء فريق أولمبيك خريبكة، الفائز بلقب كأس العرش المغربي عام 2015 على الفتح الرباطي بركلات الترجيح 4ـ1.

وعاد الياميق ليتوج بلقب كأس العرش المغربي عام 2017، مع فريق الرجاء المغربي، بعد الفوز في النهائي على الجديدة بنتيجة 4ـ2 بركلات الترجيح.

وانتقل الياميق إلى الوحدة خلال عام 2023، قبل أن يرتدي قميص النجمة 2025، لكنه لم يصل حتى الآن إلى أي نهائي في الملاعب والمسابقات السعودية.