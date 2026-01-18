الأخدود يفاوض البليهي ومولدوفان

يتجه نادي الأخدود، إلى التعاقد مع علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن إدارة النادي الجنوبي، ستفتح باب التفاوض مع نظيرتها في الهلال، من أجل كسب خدمات البليهي.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى 2027 بعد التجديد موسمين ، وفق ما ذكرته مصادر خاصة بـ«الرياضية» في مارس الماضي.

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء.

وخلال ثمانية مواسم ونصف الموسم بقميص القطب العاصمي، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النادي الجنوبي، يسعى للتعاقد أيضًا مع الروماني هوراتيو مولدوفان حارس ريال أوفيدو الإسباني، خلال الفترة الشتوية الجارية حاليًا.

وكان الأخدود أعلن مساء السبت تعاقده مع الجناح النرويجي توكماك شول «32 عامًا»، لاعب يور جاردن السويدي ليحل بديلًا عن الألماني خالد ناري الذي تعرض لإصابة بالغة في مواجهة النصر.

ويسعى النادي الجنوبي الذي يقوده الروماني ماريوس سوموديكا، إلى تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لضمان البقاء موسمًا رابعًا في دوري «روشن».

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة في قائمة ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، بعد 15 جولة، فاز في اثنتين وتعادل مثلهما، وخسر 11 مواجهة.