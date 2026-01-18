3 هلاليين يهددون صدارة الأزرق

يدخل سلمان الفرج، محمد البريك، وخليفة الدوسري، ثلاثي فريق نيوم الأول لكرة القدم، في تحدٍ خاص، حين يواجهون، الأحد، المتصدر الهلال، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي في تبوك.

وسبق للثلاثي أن دافعوا عن القميص الأزرق، قبل تمثيلهم نيوم.

وليس هذا الثلاثي الأول الذي يواجه الهلال بعد مغادرة صفوفه، فقد زار 7 لاعبين المرمى الأزرق بعد مغادرة أسوار القطب العاصمي.

في التسعينيات، برز المغربي أحمد بهجا مهاجمًا خطيرًا بعد انتقاله إلى الهلال عام 1995 عقب تألقه مع منتخب بلاده بكأس العالم في أمريكا.

وبعد موسم لم يكن موفقًا للأزرق، انتقل بهجا إلى الاتحاد، وسجل هدفًا في شباك الهلال بدوري 1997.

البرازيلي سيرجيو ريكاردو، الذي لعب للأهلي ثم الهلال ثم الاتحاد، كرر التجربة وسجل في مرمى الهلال في دوري 2001.

زميله البرازيلي كماتشو، لاعب الوسط المهاري، انتقل من الهلال إلى الشباب وسجل في شباك الأزرق مع «الليوث» موسم 2009.

في صيف 2023، سجل الكولومبي جوستافو كويلار ـ الذي اشتهر بالقميص الأزرق ـ هدفًا في مرمى الهلال مع الشباب في نصف نهائي البطولة العربية في الطائف.

أما على الصعيد المحلي، فقد برز خالد كعبي، الذي ظهر شابًا في الهلال وانتقل إلى الشباب وسجل في شباك الهلال موسم 2017.

هتان باهبري، الذي تنقل بين أندية عدة ووصل الهلال قادمًا من الشباب، ثم عاد إلى الشباب وسجل هدفًا ضد الأزرق موسم 2021.

وأحدثهم المدافع حسن كادش، الذي انتقل من الهلال إلى الاتحاد وسجل في شباك فريقه السابق الموسم الماضي.