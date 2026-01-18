ماذا تعرف عن ندالا نجامبو حكم النهائي الإفريقي؟

ولد الحكم جان جاك ندالا نجامبو الذي أسندت إليه إدارة نهائي أمم إفريقيا، الأحد، بين المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ونظيره السنغالي في 14 يونيو 1987 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

نشأ نجامبو في بيئة شغوفة بكرة القدم، فبدأ حبه للساحرة المستديرة منذ الصغر، ما دفعه للانخراط في مجال التحكيم في سن مبكرة.

انطلقت مسيرته المهنية عبر رابطة كاتانجا لكرة القدم «LIFKAT» التابعة للدوري الوطني الكونغولي، حيث تلقى تدريبه الأول على يد الحكم السابق سيليستين موسونجاي، الذي يُعد عرّابه ومعلمه الأول في الاحتراف.

طوّر ندالا مهاراته من خلال إدارة المباريات المحلية الصعبة، ما أهّله للحصول على الشارة الدولية من الفيفا عام 2013.

بدأت مسيرته الدولية تتألق تدريجيًا، وكانت مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 نقطة تحول بارزة في مسيرته.

تواصل صعوده المهني حتى أسندت إليه إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس الكونفيدرالية، ثم حظي بثقة الاتحاد الإفريقي لقيادة المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب وجزر القمر.

وتوّجت مسيرته بتكليفه بإدارة النهائي الكبير للبطولة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بين المنتخبين المغربي والسنغالي.

شهدت مسيرته قرارات حاسمة في مباريات كبرى، مثل السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي المصري والرجاء المغربي «احتسب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو»، وإياب الملحق المؤهل لمونديال 2022 بين السنغال ومصر «تعامل بصرامة مع أشعة الليزر من الجماهير»، ومباريات في كأس الأمم بالكاميرون «كوت ديفوار والجزائر»، ومواجهة الترجي التونسي وشبيبة القبائل «أوقف اللعب مؤقتًا بسبب الشغب».

يعتمد ندالا في حياته على الانضباط اليومي والتدريبات البدنية المنتظمة، ويتابع بدقة التعديلات على قوانين اللعبة وتطبيق تقنية الفيديو.

يسعى دائمًا لإثبات كفاءة الحكم الإفريقي عالميًا، وطموحه الأكبر الحضور في نهائي كأس العالم لتمثيل وطنه والقارة.

وفق إحصاءات «ترانسفير ماركت»، قاد الحكم البالغ من العمر 38 عامًا حتى الآن 95 مباراة، أشهر فيها 284 بطاقة صفراء «تحولت 6 منها إلى حمراء غير مباشرة»، و3 بطاقات حمراء مباشرة، واحتسب 26 ركلة جزاء.