بعد التوترات.. هاميلتون يُغيّر الطاقم الفني

أجرى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري المنافس في سباقات «فورمولا 1»، تغييرًا في طاقمه الفني، وذلك بعد انفصاله عن ريكاردو أدامي، مهندس السباقات، عقب موسم متوتر قضياه معًا.

وأصدر فيراري، بيانًا صحافيًا أوضح خلاله نقل أدامي إلى منصب آخر داخل الفريق، جاء فيه: «تعلن سكوديريا فيراري إتش بي عن انتقال ريكاردو أدامي إلى منصب جديد ضمن أكاديمية سكوديريا فيراري للسائقين، مديرًا للأكاديمية واختبار السيارات السابقة، ستسهم خبرته الواسعة في حلبات السباق ومعرفته العميقة بسباقات «فورمولا 1» في تطوير المواهب المستقبلية، وتعزيز ثقافة الأداء في كافة أنحاء البرنامج».

وأضاف البيان: :«تتقدم فيراري إتش بي بالشكر لريكاردو على التزامه ومساهمته في دوره في حلبات السباق، وتتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد، وسيتم الإعلان عن تعيين مهندس السباقات الجديد للسيارة رقم 44 التي يقودها هاميلتون في الوقت المناسب».

واضطر هاميلتون للدفاع عن علاقته بأدامي طوال العام الماضي، بعد سلسلة من المناوشات اللاسلكية الحادة.

مع ذلك، سيحظى هاميلتون، صاحب الـ41 عامًا، بمهندس سباقات مختلف للموسم الجديد، المقرر انطلاق منافساته في أستراليا 8 مارس المقبل.

وفاز هاميلتون بستة من ألقابه العالمية السبعة، معادلًا بذلك الرقم القياسي، برفقة بيتر بونينجتون مع مرسيدس، الذي لم ينجح في إقناعه بالانضمام معه إلى فيراري لموسمه الأول.