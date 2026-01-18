بيانات الأندية.. انتقادات.. مطالب واعتذار

رفع نادي الشباب البيانات الصحافية الموسم الرياضي الجاري إلى 16 بعد إصداره، السبت، بيانًا ينتقد التحكيم في مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام نظيره النصر، ضمن الجولة الـ 16 من الدوري على ملعب «الأول بارك» في الرياض التي انتهت للأصفر 3ـ2.

وكان أول البيانات في الموسم الجاري صدر من نادي الهلال يوليو الماضي بشأن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، وفي الشهر ذاته خرج البيان الثاني من الأهلي يعلن موافقته على المشاركة بدلًا منه.

وأصدر القادسية البيان الثالث للأندية شهر أغسطس الماضي، مطالبًا بنتيجة مباراته أمام الأهلي الذي حل بديلًا عن الأزرق في كأس السوبر.

وفي منافسات دوري روشن السعودي كانت البداية مع الفتح سبتمبر الماضي الموجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب الحالات التحكيمية.

وبعد ذلك بشهر خرج النجمة والشباب ببيانين، الأول شكر لوزارة الرياضة، والثاني حول الناقل التلفزيوني.

واستمرت الأندية في إصدار البيانات وكان النصر حاضرًا عن طريق بيانه الخاص بالمواليد والموجه لاتحاد القدم شهر نوفمبر الماضي، مرورًا ببيان ضمك الخاص باسترجاع مبالغ تذاكر مباراته أمام الأهلي ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وفي الشهر ذاته، أصدر النجمة البيان الثاني له الموسم الجاري والخاص بقبول استقالة الرئيس.

ويعد شهر يناير أكثر الأشهر التي أصدرت فيها الأندية بيانات، وكانت البداية من التعاون الذي خرج ببيان عن الحالات التحكيمية أثناء مباراته أمام الأهلي ضمن الجولة 15 من الدوري.

وبعدها خرج الجاران الحزم والخلود ببيانين حول عدم خوض مبارياتهما داخل ملعبهم في الرس، إضافة إلى الرياض الذي أصدر بيانًا للشأن ذاته.

وفي الشهر ذاته أصدر النجمة بيانه الثالث في الموسم الجاري والخاص بدعمه للبرتغالي ماريو سيلفا مدرب الفريق.

الهلال خرج ببيانه الثاني الموسم الجاري بعد تصريحات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر الحالي والهلال السابق قبل مباراة الشباب، السبت، في الجولة الـ 16 من الدوري.