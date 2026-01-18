اتفاقية جديدة تجمع «العلا» و«سرج»

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الأحد، توقيع مذكرة تعاون مع شركة «سرج» للاستثمار الرياضي.

وتهدف المذكرة إلى استكشاف وتطوير وتنمية البرامج والمحتوى الرياضي في محافظة العُلا، واستكشاف فرص الاستثمار الرياضي المشترك، واستضافة الفعاليات الرياضية النوعية ووضع إطار للتعاون المستقبلي في مجالات الاستثمار الرياضي، وتفعيل المبادرات والبرامج المرتبطة باستضافة البطولات والفعاليات، واستكشاف الفرص المتاحة ضمن محفظة استثمارات شركة «سرج».

وتشمل مجالات التعاون استكشاف فرص استضافة وتفعيل سلسلة PFL MENA في العُلا، وتطوير رياضات التنس والبولو، إضافةً إلى رياضات الدراجات وألعاب القوى وقفز الحواجز، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في المحتوى الرياضي المصاحب، وبرامج الاستشفاء والمعسكرات التدريبية، واستقطاب البطولات الدولية، بما يسهم في تعزيز حضور العُلا على الأجندات الرياضية العالمية والتعاون في تقييم وتطوير رياضة البولو في العُلا، ودراسة إمكانية الحصول على حقوق الاستضافة لأعوام متعددة ابتداءً من عام 2027.

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة «سرج» للاستثمار الرياضي أهمية التكامل لتطوير فرص الترويج والتفعيل على مدار العام، والاستفادة من حقوق الملكية الفكرية والمحتوى الذي تمتلكه شركة «سرج»، بما يسهم في بناء منظومة رياضية متكاملة ومتعددة الألعاب في محافظة العُلا، ويدعم مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.