الإثنين.. فان دايك يواجه لاعبي ليفربول

يجتمع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، مع زملائه اللاعبين، الإثنين، لمناقشة المشكلات التي تهدد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان فان دايك غاضبًا من التراخي الذي سمح لفريق بيرنلي بالتعادل 1ـ1 في المباراة التي جمعتهما بأنفيلد السبت، في لقاء لم يشكل فيه الفريق الضيف تهديدًا حقيقيًّا سوى خلال خمس دقائق فقط في الشوط الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنَّ هذه هي المرة الأولى التي يتعادل فيها ليفربول في أربع مباريات متتالية بالدوري منذ عام 2008.

وكان الهولندي فان دايك منزعجًا، وغادر غرفة خلع الملابس سريعًا على غير العادة، بعد فقدان المزيد من النقاط، من أجل التحدث للصحافيين المنتظرين.

لكن الاجتماع المقرر عقده الإثنين في ملعب التدريب سيكون أكثر أهمية، حيث سيوجه فان دايك للمرة الثانية هذا الموسم أسئلة للاعبين، كما فعل عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد في أكتوبر، وذلك خلال فترة شهدت تسع هزائم في 12 مباراة.

وقال: «أشعر بالإحباط لأننا بعد 60 دقيقة بدأنا نرتكب أخطاءً ونتسم بالتراخي، وليس هذه هي المرة الأولى»، وذلك مع انطلاق الاستعدادات لرحلة مهمة في دوري أبطال أوروبا إلى مرسيليا.

وأضاف: «تحدثنا في هذا الأمر بالفعل، ولكن يبدو أننا بحاجة إلى مناقشته مرة أخرى، وسيكون اجتماع الإثنين مهمًا جدًّا، لأن مباراة الأربعاء ستكون صعبة للغاية هناك، ليس فقط بسبب الأجواء، ولكن أيضًا لأنها أمام فريق يدربه «روبرتو» دي تشيربي، الذي يجعل الأمور بالغة الصعوبة عليك والأمر لا يتعلق بتدخلي أنا شخصيًّا، بل بكيفية حل هذه المشكلة، لأننا جميعًا نرغب في الفوز بالمباريات، وقد أتيحت لنا فرص كثيرة لتحقيق ذلك أمام بيرنلي».

وبسبب هذه النتيجة تعالت صيحات الاستهجان في أرجاء كبيرة من ملعب أنفيلد، حيث فشل ليفربول في تقليص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، إلى خمس نقاط، ليظل الفريق في المركز الرابع بفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد، كما أنَّ فرق تشيلسي وبرينتفورد وسندرلاند ونيوكاسل قريبة من ليفربول.

وذكر فان دايك: «لا أحب صيحات الاستهجان من جماهيرنا».