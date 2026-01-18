جيسوس يريح النصراويين بعد الثلاثية

منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز على الشباب السبت 3ـ2، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويفتح جيسوس، الإثنين، ملف مواجهة ضمك، التي تلعب في خميس مشيط، الأربعاء المقبل، في الجولة الـ17، على أن تكون التمارين استشفائية للأساسيين الذي خاضوا مواجهة الشباب، فيما يطبق تمارين تكتيكية ومناورة للبقية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عبد الإله العمري وسعد حقوي وعبد الملك الجابر، واصلوا صباح الأحد، برامجهم العلاجية في العيادة، وفق الجدول الزمني المعد لهم من قبل طبيب النادي، نظير معاناتهم من إصابات متفرقة.

وبيّن المصدر أن إدارة النادي، بدأت ترتيب عودة السنغالي ساديو ماني، الذي يخوض مساء الأحد نهائي كأس إفريقيا ضد المغرب، على أن يخضع فور وصوله إلى برنامج استرجاعي واستشفائي، نظير مشاركته في 7 مواجهات متتالية في البطولة الإفريقية، وتجهيزه ليكون أحد العناصر الأساسية قبل مباراة التعاون الإثنين بعد المقبل.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر الذي يخوض مواجهة نيوم، مساء الأحد.