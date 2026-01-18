الهلال.. ماري أساسيًا وعودة كنو

دخل الإسباني بابلو ماري، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، سريعًا إلى التشكيل الأساسي، ويبدأ مباراة نيوم، مساء الأحد في تبوك، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

ويخوض المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي اللقاء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، بمحمد الربيعي في حراسة المرمى، والظهيرين حمد اليامي والفرنسي ثيو هيرنانديز، وماري في عمق الدفاع وإلى جانبه حسان تمبكتي. وشكَّل المدرب ثلاثية خط الوسط من البرتغالي روبن نيفيز ومحمد كنو والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ويعتمد في المقدِّمة على الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيليين مالكوم دي أوليفيرا وماركوس ليوناردو.

وتعاقد نادي الهلال مع ماري، مدافع أرسنال الإنجليزي سابقًا، قبل الفوز على النصر، 3ـ1، الإثنين في قمة الجولة الـ 15.

وحلَّ الإسباني بديلًا خلال الشوط الثاني من ديربي الرياض، على ملعب «المملكة أرينا»، وفي المباراة التالية يُشارِك بصفة أساسية. وشارك كنو بديلًا في الديربي وأحرز الهدف الثاني، وتسجل مواجهة نيوم عودته إلى المجموعة الأساسية.