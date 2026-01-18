معسكرات «الأخضر» في جامعة الإمام

كشف لـ «الرياضية» مصدر خاص عن تخصيص ملعبين رديفين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومنتخبات الفئات السنية.

وأكد المصدر تجهيز الملعبين وفق أعلى الاشتراطات الدولية وإلى جانبهما صالة رياضية بكامل مرافقها، من أجل استضافة المعسكرات الداخلية للمنتخبات، وكذلك معسكرات حكام كرة القدم، وأنشطة اتحاد اللعبة التي تتطلب وجود ملعب وصالة رياضية.

وأُنجِزَت 75 في المئة من الأعمال الخرسانية للملعب الرئيس في الجامعة، وفق ما نشرته وزارة الرياضة السبت. وبدأت أعمال تمديدات شبكات المياه والكهرباء والتكييف الداخلية، واستُكمِل تدعيم الهيكل الإنشائي للمباني والمدرجات.

وكانت وزارة الرياضة قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لتخصيص المنشآت الرياضية في الجامعة لصالح الوزارة حتى عام 2034.