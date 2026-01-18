الركراكي يتمسك بقائمة ثمن النهائي

حافظ وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على التشكيلة التي خاض بها مواجهاته الأخيرة، من خلال القائمة التي تخوض نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

ويدخل «أسود الأطلس» أرضية ملعب «الأمير مولاي عبد الله»، الأحد، بتشكيل مكون من: «ياسين بونو، وأشرف حكيمي، ونايف أكرد، وأدم ماسينا، ونصير مزراوي، ونبيل العيناوي، وبلال الخنوس، وإسماعيل صيباري، وإبراهيم دياز، وعبد الصمد الزلزولي، وأيوب الكعبي».

وهي القائمة نفسها، التي تمسك بها الركاركي منذ لقاء تنزانيا في دور ثمن النهاية، الذي انتهى بفوز مغربي صعب بهدف نظيف سجله إبراهيم دياز.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب منتخب نيجيريا، في نصف النهائي، بنتيجة 4ـ2 بركلات الترجيح.

وفي الجانب الأخر يدخل المنتخب السنغالي «أسود التيرانجا» اللقاء بعد أقل من نصف ساعة حراسة المرمى: إدوارد ميندي - أنطوان ميندي - مامادو سار - موسى نياكاتي - ماليك ضيوف- إدريسا جاي - بابي جاي - لامين كامارا - ساديو ماني - إليمان نداي - نيكولاس جاكسون.

ويفقد السنغاليون قائد المنتخب خاليدو كوليبالي بداعي الإصابة وحبيب ديار بداعي الإيقاف

وبلغ المنتخب السنغالي النهائي بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون رد من ساديو ماني ضمن نصف النهائي.