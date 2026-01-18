رأسية سورلوث تمنح أتلتيكو نقاط ألافيس

سجل النرويجي ألكسندر سورلوث، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، هدفًا بضربة رأس ليقود فريق العاصمة إلى انتصار صعب ​1-0 على ألافيس ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني الأحد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 41 نقطة متساويًا مع فياريال، الذي يحتل المركز الثالث وتتبقى له مباراة مؤجلة.

في مباراة باهتة إلى حد كبير سيطر أتلتيكو على الاستحواذ لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع ألافيس المنظم والمتماسك.

شوهد الشوط الأول المحتدم الكثير من الأخطاء ⁠وقليل من لحظات التألق.

وجاءت أفضل فرصة لأصحاب الأرض في الوقت ‌بدل الضائع للشوط الأول عندما أبعد ‍فيكتور بارادا محاولة ‍تياجو ألمادا من على خط المرمى.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني عندما لعب بابلو باريوس تمريرة عرضية دقيقة من الجناح الأيمن. وارتقى سورلوث عاليًا ليحول ​الكرة بضربة رأس إلى داخل الشباك بعدما ارتدت من القائم.

وبخلاف هدف النرويجي، لم تقدم ⁠المباراة الكثير من الإثارة باستثناء تسديدة أليكس باينا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 والتي ارتدت من القائم الأيمن.

وحاول ألافيس إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة لكنه أنهى المباراة دون أي تسديدة على المرمى.