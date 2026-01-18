الهلال يهزم نيوم ويكمل 20 فوزا متتاليا

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزه رقم 20 على التوالي عندما هزم مضيفه نيوم 2ـ1، مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وتأخر متصدر جدول الترتيب بهدفٍ أحرزه لاعبه السابق محمد البريك، ظهير أيمن نيوم، في الدقيقة 42، ورفض بعده الاحتفال.

لكن في الشوط الثاني، أحرز الضيوف هدفين، الأول بواسطة المدافع حسان تمبكتي في الدقيقة 49، والثاني من ركلة جزاء حصل تمبكتي عليها ونفذها البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في الدقيقة 66.

ورفع المنتصر عدد نقاطه إلى 41، وتجمد رصيد صاحب الأرض عند 20 نقطة.

واستمرت سلسلة الانتصارات الهلالية الطويلة، التي بدأت في 22 سبتمبر أمام العدالة، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكسِب فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي 20 مباراةً على التوالي، في المنافسات كافة.

وإذا هزم ضيفَه الفيحاء، الخميس، سيُكمِل أربعة أشهر من الانتصارات المتتالية.

وآخر تعثّرٍ للفريق، بتعادلٍ أو هزيمة، يعود إلى مواجهته مع الأهلي، في 19 سبتمبر الماضي، التي انتهت بثلاثة أهداف لكل طرف، ضمن الجولة الثالثة.