في العاصمة.. انتصار تعاوني أول أمام الرياض

دوّن فريق التعاون الأول لكرة القدم أول انتصاراته في الرياض العاصمة السعودية أمام منافسه الرياض بعد أن تغلب عليه 3ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتقابل الفريقان مرتين في الرياض، نجح الفريق العاصمي بالفوز مرة، وكان التعادل سيد الموقف في المواجهة الأخرى.

ويدين «سكري القصيم» بهذا الانتصار إلى الكولومبي روجير مارتينيز بعد إحرازه هاتريك عند الدقائق «10 و45+8 من علامة الجزاء و66»، بينما سجل هدف مدرسة الوسطى الوحيد البرتغالي توزي «63».

وأكمل الفريق القصيمي الشوط منقوصًا بعد طرد متعب المفرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة «41».

ورفع التعاون رصيده إلى 34 نقطة من 11 انتصارًا، وتعادل وحيد، مقابل ثلاث هزائم، بينما تجمد الرياض عند النقطة التاسعة من انتصارين وثلاثة تعادلات، فيما خسر 10.

ويلاقي التعاون نظيره الحزم، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ17، بينما يواجه الرياض منافسه الأخدود، الأربعاء، لحساب المرحلة ذاتها.