الثامنة وقبل الأوان.. الهلال بطل الشتاء

ضَمِن فريق الهلال الأول لكرة القدم صفة «بطل الشتاء» إثر فوزه 2ـ1 على مضيفه نيوم، الأحد في تبوك، ووصول عدد نقاطه إلى 41 بعد 16 جولة، إحداها، وهي العاشرة، مؤجّلة إلى الشهر المقبل.

وأيًا كانت نتائج الجولتين المتبقيتين من الدور الأول، سيبقى فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي متصدرًا جدول الترتيب حتى انطلاق الدور الثاني، في ظل ارتفاع الفارق مع النصر، صاحب المركز الثاني، إلى سبع نقاط.

وللموسم الثالث على التوالي، ينصّب الفريق الأزرق نفسه بطلًا للشتاء، لكنها المرة الثامنة في المجمل، منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008.

ونال الهلال هذه الصفة في مواسم 09ـ2010، و10ـ2011، و17ـ2018، و20ـ2021. وتٌوٍّج بطلًا للدوري في خمسة مواسم كان بطل الشتاء خلالها، وخسِر لقب المسابقة في اثنين، 18ـ2019 للنصر، والموسم الماضي للاتحاد.

وخطفت خمسة فرق أخرى صفة «بطل الشتاء» خلال حقبة «المحترفين»، وحصل النصر عليها أربع مرات، مقابل ثلاث للاتحاد، مع مرة لكل من الأهلي والشباب والفتح. وفي 11 من مواسم الدوري الـ 17 السابقة، رفع بطلُ الشتاءِ كأس البطولةِ في نهاية الموسم.

يذكر أن الجولة الـ 10 من الموسم الجاري تأجلّت بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب بقطر، بعدما كانت مقررةً خلال ديسمبر الماضي.