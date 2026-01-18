شاموسكا: هدفنا النخبة.. والدوري صعب

أكد البرازيلي بيركليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أن الهدف الرئيس هذا الموسم هو التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، مشددًا على أهمية الفوز الأخير على الرياض 3ـ1 في تعزيز هذا الطموح خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقال شاموسكا بعد المباراة: «إن شاء الله نستطيع تحقيق حلم التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. نحن في سلسلة جيدة، ولكن الدوري صعب، وعلينا تدوير اللاعبين والتعامل مع الظروف. إذا استطعنا التعويض في سوق الانتقالات، يمكننا أن نحلم بالتأهل».

وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًا للحفاظ على مركزنا في جدول الترتيب، والمنافسة عالية جدًا هذا الموسم. أبارك للاعبين أداءهم الكبير على الرغم من الظروف الصعبة، وخاصة بعد طرد متعب المفرج وخسارة جيروتو».

وأشار المدرب إلى بعض الفرص الضائعة خلال المباراة، موضحًا: «كان بإمكاننا زيادة الغلة أكثر من عدد أهدافنا اليوم، لكن الظروف أجبرتنا على التراجع أحيانًا، وعلى الرغم من ذلك قدمنا أداءً إيجابيًا».

وكشف شاموسكا عن تفاصيل التكتيك الذي اتبعه: «غيرنا زامبرانو واللعب بخطة 4ـ4ـ1، مع التركيز على الكرات المباشرة والمرتدات، ثم عدنا إلى خطة 5ـ3ـ1 لتفادي الكرات العرضية، ونجحنا في تنفيذ الفكرة».