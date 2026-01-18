كارينيو: الهجوم مشكلتنا.. ومباراة الأخدود نهائي

اشتكى الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، من ضياع الفرص بعد الخسارة أمام التعاون 1-3 ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقال كارينيو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، استقبلنا هدفًا مبكرًا وبعدها حاولنا ولم نسجل. في الشوط الثاني كان لدينا لاعب إضافي وحاولنا استغلال التفوق العددي، ولكن استقبلنا الهدف الثالث بسرعة، ولعبنا كثيرًا داخل منطقة التعاون دون توفيق».

وأشار المدرب إلى أهمية تحسين الأداء قبل المباراة المقبلة: «أنا مسؤول عن الأمور الفنية للفريق، والمباراة المقبلة أمام الأخدود الفريق المنافس في جدول الترتيب ويجب علينا الفوز فيها».

وتابع: «لا زلت أثق في الفريق، فهو يظهر الروح في الملعب، لكن ينقصنا تسجيل الأهداف، وهذا يجعل مهمتنا صعبة».

وأكد كارينيو أنه يركز على تطوير الفريق: «لابد أن نتحسن، وهذه مهمتي. أكرر، المباراة المقبلة مثل النهائي بالنسبة لي».

وعن دور يحيى الشهري، قال المدرب: «لاعب خبير ولديه مهارات ودائمًا يساعدنا، لكننا نظن أنه ليس جاهزًا للعب 90 دقيقة. ومع ذلك، حين دخل، تحرك الفريق وتحسن أداؤنا».