ريشة: الحكم أغفل جزائية نيوم.. وعبدي أفلت من الحمراء

أخذ المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، على حكم الساحة الإسباني خافيير ألبيرولا عدم احتساب ركلة جزاء لفريق نيوم الأول لكرة القدم أمام الهلال، مساء الأحد في تبوك، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وأوضح ريشة الحكم الدولي المعتزل: «في الدقيقة 72، بابلو ماري لاعب الهلال أمسك بسعيد بن رحمة لاعب نيوم ما أدى إلى سقوط الأخير داخل منطقة الجزاء، المسك واضح، وبالتالي هناك ركلة جزاء مستحقة لم تحتسب لنيوم، وكان يجب على غرفة تقنية الـ VAR استدعاء ألبيرولا لمشاهدة الحالة».

كذلك، اختلف المحلّل مع الحكم الإسباني في عدم طرد فارس عبدي، ظهير نيوم، مُشيرًا إلى «تلامس بين عبدي ومالكوم، لاعب الهلال، في الدقيقة 66 تسبّب في اختلال توازن الأخير وسقوطه وهو في حالة انفراد ويمتلك فرصةً للوصول إلى الكرة وإكمال فرصة تنطبق عليها شروط الفرصة المحققة».

وأضاف المصري: «عبدي، الذي كان يحمل أصلًا بطاقة صفراء، تصرّف بإهمال، وقدمه ذهبت إلى قدم مالكوم من الخلف، وكان يجب منحه بطاقة حمراء مباشرة».

وتوجّه الحكم الإسباني إلى شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتابع اللعبة مراتٍ عدّة، مقررًا استئناف اللعِب وعدم منح بطاقة أخرى لظهير نيوم.

في المقابل، أكد ريشة صحة ركلة الجزاء التي أحرز الهلال منها، في الدقيقة 66، هدف الفوز 2ـ1.

وقال: «عبدي أمسك بحسان تمبكتي لاعب الهلال بعد تنفيذ ركلة ركنية وأسقطه، فاستحق الحصول على بطاقة صفراء مع احتساب ركلة جزاء على فريقه».

وأيّد المصري قرار ألبيرولا عدم احتساب ركلة جزاء لنيوم في الدقيقة 89 بعد سقوط سلمان الفرج، لاعب الوسط، داخل منطقة الهلال. وأبان: «حدث احتكاكٌ بين الفرج وثيو هيرنانديز لاعب الهلال نتيجة تنافس على الكرة، وثيو لم يرتكب مخالفة تستدعي احتساب جزائية».