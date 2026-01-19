سيناريو جنوني يتوج السنغال ويحرم المغرب

توج المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بطلًا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره المغربي «المستضيف» بهدف دون رد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الأحد، في مباراة دراماتيكية وماراثوينة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتقمص بابي جاي، لاعب المنتخب السنغالي، شخصية البطل بعدما سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول 95، خلال المواجهة التي شهدت أحداثًا درامية بعدما طالب لاعبو المغرب بركلة جزاء بحجة تعمد مالك ديوف المدافع السنغالي إسقاط إبراهيم دياز داخل المنطقة، ولجأ الحكم إلى تقنية «VAR» ليحتسب الحالة عند الدقيقة 90+8، وسط اعتراضات من لاعبي المنتخب السنغالي ومدربه بابي ثياو، قادتهم لرفض اللعب الذي توقف نحو 8 دقائق وامتنع ولاعبو السنغال عن إكمال اللعب ودخلوا غرفة الملابس، قبل أن يذهب إليهم ويقنعهم ساديو ماني بالعودة إلى أرضية الملعب ومواصلة اللعب وفقا لما أظهرته شاشات التلفزة، وسدد إبراهيم دياز الكرة في أحضان الحارس ميندي على طريقة «بانينكا» لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي أحداث المباراة تصدى ياسين بونو لرأسية أنطون ميندي بعد مرور 6 دقائق على صافرة البداية، وعاد لينقذ المغرب من هدفي سنغالي بعد انفراد من إليمان نداي عند الدقيقة 37 ، ورد أسود الأطلس بعد دقيقتين بهجمة بدأها الزلزولي بعرضية قابلها أكرد بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر لإدوارد ميندي حارس السنغال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أهدر أيوب الكعبي فرصة هدف السبق وهو في مواجهة ميندي الحارس السنغالي لكنه سدد خارج المرمى عند الدقيقة 56.

وأجرى وليد الركراكي تبديلًا اضراريًا بخروج ماسينا المصاب ودخول جواد ألياميق عند الدقيقة 89 بديلًا، وفي الوقت القاتل عند الدقيقة 90 رفض بونو خسارة المغرب بعدما تصدى لهدف إبراهيم بايا ورد الزلزولي بتسديدة علت المرمى السنغالي.

وحضرت قمة الإثارة عندما لم يحتسب الكونغولي جون جاك ندالا حكم المباراة هدفًا سنغاليًا عند الدقيقة 90+2 بداعي مخالفة.

وفي الوقت الإضافي الأول تمكن بابي جاي من وضع فريقه في المقدمة عند الدقيقة 95، وتمكن ميندي الحارس من المحافظة على نظافة شباكه، كما منع بونو السنغاليين من تعزيز النتيجة حتى صافرة النهاية، وهو التعادل السلبي الثامن في النهائيات.

ولعب المغرب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 102 من الشوط الاضافي الاول بسبب إصابة بديله حمزة ايجامان حيث اكمل مدربه وليد الركراكي تبديلاته الستة.

وخطفت السنغال البطولة الثانية بعد التتويج أول مرة نسخة 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح.