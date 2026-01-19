النصر يجهز احتفالية البطل.. ويطلب 3

جهز إدارة نادي النصر، حفلًا مصغرًا للسنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم، الحائز الأحد مع منتخب بلاده على لقب بطولة أمم إفريقيا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهازين الإداري والفني واللاعبين، سيشاركون في احتفالية ماني، الذي سينسق مع إدارة الأصفر موعد وصوله إلى الرياض والانتظام في التدريبات.

وغاب ماني عن المشاركة مع النصر أمام الأخدود، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الهلال والشباب ويتوقع غيابه عن مواجهة ضمك، الأربعاء المقبل، على أن تشهد مواجهة التعاون 26 يناير الجاري عودته.

من جانبه، أكد لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، طلب الثلاثي عبد الملك الجابر وراكان الغامدي وعواد أمان، لاعبي فريق تحت 21 عامًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول ابتداءً من الإثنين.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة دوري «روشن»، برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف الهلال المتصدر.