أويوا: إعدادنا طويل. ومنافسنا قوي

أكد جو أويوا، مدرب منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم، أنهم عانوا أمام الأردن في ربع نهائي كأس آسيا، بعد الفوز بصعوبة بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بهدف لمثله.

وقال في المؤتمر الصحافي، الإثنين: «نحن قمنا بعملية استعداد طويلة لهذه البطولة وأخذنا وقتنا وفي مرحلة المجموعات واجهنا تحديات لكن لعبنا مباريات كبيرة وعانينا في مباراتنا الأخيرة أمام الأردن، ولكن تخطينا تلك المرحلة، ونحن سنحاول أن نفعل ما نستطيع أمام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، الثلاثاء».

ووصف المدرب الياباني منافسه الكوري الجنوبي بالمنافس القوي، مشيرًا إلى أن الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي جميعها قوية.

وأضاف: «كوريا الجنوبية منتخب قوي، وكلما تأهلت إلى الدور التالي في بطولة آسيا سيكون الخصوم صعبين والدفاع ليس فقط على كاهل المدافعين يجب أن يكون على جميع اللاعبين وأن نكون فريقًا واحدًا للدفاع عن ألوان المنتخب الياباني».

ويخوض المنتخب الياباني حامل اللقب مواجهة نصف نهائي كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء.