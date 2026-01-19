ويليامز يصعّد براونينج إلى «فورمولا 1»

أعلن فريق ويليامز ريسنج، الإثنين، ضم لوك براونينج، لشغل دور السائق الاحتياطي في مسابقات موسم «الفورمولا 1» لعام 2026.

وحسبما أوضحه موقع «موتر سبورت» العالمي، المختص في رياضة السيارات والمحركات، جاءت ترقية براونينج نتيجة لتطوره داخل أكاديمية سائقي ويليامز، التي انضم إليها عام 2023، وبعد أن استوفى متطلبات الرخصة الخاصة أو «سوبر لايسنس» بفضل نتائجه في بطولات سيارات المقعد الواحد، التي شارك فيها السائق البريطاني أيضًا في عدد من حصص التجارب الحرة مع ويليامز خلال موسم 2025.

وهنأ جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز، السائق الاحتياطي الجديد، قائلًا :«نهنئ لوك براونينج على توليه دور السائق الاحتياطي لموسم 2026، هو واحد منا، وتطوره خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية كان واضحًا أمام الجميع، موهبة مذهلة، ونحن فخورون بالعمل معه».

وأضاف فاولز :«في الموسم المقبل سينافس في بطولة السوبر فورمولا اليابانية مع فريق كوندو ريسينج على العديد من الحلبات المختلفة، أتطلع حقًا لمتابعة تطوره طوال العام، ودعمه في كل خطوة من هذه المرحلة الجديدة في مسيرته».

وأنهى براونينج الموسم الماضي، في المركز الثالث في الفورمولا 3، والمركز الرابع في الفورمولا 2، خلال العامين الماضيين.

ويُشارك براونينج، الموسم الجاري مع فريق كوندو ريسينج في بطولة السوبر فورمولا اليابانية، ما يستوجب غيابه عن أربعة سباقات في «الفورمولا 1» مع فريق ويليامز.