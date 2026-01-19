بعد تأخر الرياض.. السيلية يخطف علوان

وقّع الدولي الأردني علي علوان، مهاجم فريق الكرمة العراقي الأول لكرة القدم، عقدًا احترافيًا مع نادي السيلية القطري، لمدة عام ونصف العام، بمبلغ 500 ألف دولار دفعة واحدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النادي العراقي اتخذ هذه الخطوة، على الرغم من اتفاقه مع الرياض السعودي، للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بعد انتهاء المهلة التي حددها، ولم يتم فيها حسم الصفقة.

وكان حساب «الرياضية عاجل» أعلن في 15 يناير الجاري، عن اتفاق نادي الرياض مع نظيره الكرمة العراقي، على شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الأردني.

وبدأت مسيرة علوان الاحترافية مع نادي الجزيرة الأردني في 2018ـ2019، قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري يناير 2022.

وفي 2024 وقع عقدًا احترافيًا مع نادي الوكرة بنظام الإعارة، وفي صيف 2024 خاض تجربة احترافيه مع نادي سلنجور الماليزي لمدة موسم واحد، وفي يوليو الماضي وقع مع الكرمة العراقي.

ولعب علوان مع الكرمة الموسم الجاري في 11 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، ونال بطاقة صفراء وحيدة، وفق «ترانسفير ماركت».

وخاض علوان أول مباراة دولية مع منتخب بلاده في 122 نوفمبر 2020 أمام العراق، في مواجهة تجريبية، وارتدى قميص بلاده 57 مباراة ويملك 27 هدفًا دوليًا.