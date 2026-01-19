مارتينيز يخطف النجومية بالأجماع

اقتنص الكولومبي روجير مارتينيز، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوعٍ من دوري روشن السعودي بناءً على اختيارات كوكبةٍ من المدربين، السعوديين والأجانب.

وأجمع ثمانية مدربين، استطلعت «الرياضية» آراءهم، على اعتبار مارتينيز نجمًا للجولة الـ 16 وهم السعوديون يوسف عنبر وخالد القروني وبندر باصريح، والمصري حلمي طولان، والبحريني خالد جاسم، والأردني عثمان الحسنات، والبوسني روسمير تسفيكو.

وقاد المهاجم الكولومبي فريقه إلى انتصار ثمين على نظيره الرياض، الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض بعد تسجيله «هاتريك» عند الدقائق «10 و45+8 من علامة الجزاء و66» في المباراة التي كسبها سكري القصيم 3ـ1.

ودخل مارتينيز قائمة هدافي دوري «روشن» بعد أن قلص الفارق مع المتصدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى ثلاثة أهداف بعد تسجيله 12 هدفًا أثناء مشاركته مع التعاون في الموسم الجاري.

وحصل مارتينيز على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تحقيقه التقييم الأعلى بالعلامة الكاملة «10».

وانتقل المهاجم الكولومبي إلى التعاون 14 يناير 2025 ولعب الموسم الجاري 17 مباراة في جميع المسابقات، سجل 13 هدفًا، وأسهم في صناعة هدفين.