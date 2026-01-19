يايسله يمنح ميندي إجازة «استثنائية»

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الحارس السنغالي إدوارد ميندي إجازة استثنائية، وذلك بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب الفوز في النهائي على المغرب 1ـ0، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن ميندي «33 عامًا»، لن يلحق بالمشاركة مع فريقه ضد الخليج الثلاثاء على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة 17 من دوري «روشن»، على أن تتزامن عودته قبل مباراة نيوم، السبت المقبل.

وبيّن المصدر أن ميندي سيحتفل بالمنجز القاري في داكار عاصمة بلاده، والتي يتوقع أن يصل إليها، الإثنين، على أن ينتظم في التدريبات بعد الجولة المقبلة.

وغاب ميندي، عن المشاركة مع فريقه أمام الفتح والفيحاء، والنصر والأخدود والتعاون والخلود، على أن يستمر غيابه أمام الخليج.

وأسهم الحارس السنغالي، بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس إفريقيا، حينما تصدى لركلة الجزاء المغربية والتي سددها إبراهيم دياز، في الوقت بدل الضائع.

وخرج في 5 مواجهات بـ«كلين شيت» من أصل 7 مباريات، أمام بوتسوانا، وبنين، ومالي ومصر والمغرب، وولج شباكه هدفان في مباراة السودان والكونغو الديمقراطية.