ريهام لـ«الرياضية»: «توابع» يحترم عقلية المشاهد

حجز مسلسل «توابع» من بطولة الممثلة المصرية ريهام حجاج مكانًا له على الشاشة خلال شهر رمضان العام الجاري.

وفي تصريح خاص لـ«الرياضية» قالت ريهام حجاج: «بعد النجاح الذي حققه مسلسل أثينا في رمضان الماضي كان هناك قلق حول ما الجديد الذي يمكن تقديمه، خاصة وأنا أحب التجديد والتطور في اختيار النص وأساليب الإخراج، فكانت هناك جلسات عمل عديدة مع المؤلف محمد ناير ومناقشة عدد من الأفكار حتى ولدت فكرة العمل ورسالته».

وحول المنافسة الرمضانية قالت ريهام: «أنا إنسانة تحترم التفكير المنظم وأحب أن أنظر في ورقتي فقط ولا أقدم عملًا إلا إذا كنت مقتنعة به 100 في المئة ويتشابه مع أفكاري وأحب تقديمة لجمهوري، ولدي يقين كبير بأننا سننجح لاجتهاد جميع صناع المسلسل في تقديم عمل يحترم عقلية المشاهد ويقدم فنًا هادفًا».

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول «إنفلونسر» تجد نفسها متهمة في جريمة قتل، لتدخل في سلسلة من الصراعات النفسية والدرامية وسط أحداث غامضة تكشف خبايا العلاقات وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياة المجتمعات والأشخاص.

ويشارك ريهام حجاج البطولة كل من أسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وهاني عادل وأنوشكا، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.