النصر يتفق مع عبد الكريم

توصَّلت إدارة شركة نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع الزوراء العراقي لضم الصاعد حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، عبر نافذة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب تغريدة بثها حساب «الرياضية ـ عاجل»، الإثنين، نقلًا عن مصادر خاصة.

وحال إتمام الصفقة، سيُسجِّل النصر الشاب العراقي في إحدى خانتي اللاعبين الأجانب من مواليد عام 2004 وما بعده، اللتين يشغلهما حاليًا الثنائي البرازيلي أنجيلو جابرييل وويسلي جاسوفا.

وبحسب التغريدة ذاتها تعمل الإدارة النصراوية حاليًا على استكمال الإجراءات الإدارية والمالية قبل التوقيع رسميًا مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

وكان عبد الكريم قريبًا من الانتقال إلى الاتفاق، وفق ما نشرته «الرياضية» 15 يناير الجاري، لكن إدارة النادي كانت بانتظار الحصول على شهادة الكفاءة المالية حتى يُمكنها التوقيع مع اللاعب وتسجيله في قائمة الفريق.

وفي غضون ذلك، استطاع النصر الاتفاق مع اللاعب وناديه، تمهيدًا لخطوة توقيع العقود وقيده رسميًا ضمن القائمة الصفراء.

ويُصنَّف عبد الكريم من أبرز مواهب كرة القدم العراقية حاليًا، ويُمكنه شغل مركزي لاعب الارتكاز وصانع اللعب.

ولعب خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب الأعسر أساسيًا أمام النصر ذهابًا، ودخل بديلًا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.