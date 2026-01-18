«جمعة حبايب» تجمع نجوم الرياضة والإعلام

شهدت مبادرة «جمعة حبايب» في نسختها الثالثة، المنظمة في «ملهم» شمال الرياض، حضور عدد من نجوم الرياضة، والإعلام، والفن.

وسجلت النسخة الثالثة من المبادرة، التي يُشرف على تنظيمها الإعلامي راشد العقيل، حضور 641 شخصًا من صنّاع التأثير، ورواد الأعمال ومختصي الإعلام من مختلف المجالات والأصعدة، بينهم عرب وعالميون، امتدادًا لمسيرة المبادرة في ترسيخ مفهوم اللقاءات الثرية بوصفها أداة فاعلة لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات تواصل قادرة على دفع عجلة النمو الإبداعي.

وشهدت فعاليات النسخة الثالثة تنوّعًا في البرامج والمحتوى، شمل تنظيم لقاءات جمعت روّاد الأعمال وصنّاع التأثير، إلى جانب ورش تفاعلية هدفت إلى طرح الأفكار وتبادل الخبرات، ودورات متخصصة أسهمت في تنمية المهارات والمعرفة.

ووفّرت المبادرة منصة لعقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات، بما يعزّز من فرص التعاون المستقبلي بين الجهات والأفراد المشاركين.