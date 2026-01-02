السبيعي: ساحة الشعر تقبل الأقوياء فقط

أكد الشاعر السعودي ناصر بن مفلح السبيعي، أن واقع الساحة حاليًّا، يشهد حضورًا لافتًا لعددٍ كبيرٍ من الشعراء المبدعين حيث أصبح التنافس فيها شديدًا، ولا يتسع المجال إلا لمَن يملك قوةً حقيقيةً في الإبداع.

وأوضح لـ «الرياضية» السبيعي، أن الساحة اليوم مملوءةٌ بالمواهب التي تفرض نفسها بجدارةٍ، ما يجعل الدخول إليها تحديًا، يتطلَّبُ تميُّزًا واضحًا ومستمرًّا.

وعن أسباب اختفاء بعض الأسماء، أو تراجع حضورهم في الوقت الراهن، قال: «الأسباب متعددةٌ ومتباينةٌ، فمنهم مَن يعاني من شحٍّ في المادة الشعرية التي تؤهله للاستمرار بقوةٍ، وآخرون يواجهون صعوبةً في المنافسة الشرسة التي تسود الميدان، بينما يبتعد بعضهم عن الفرص المناسبة التي تسمح لهم بالظهور والتألق كما ينبغي».

وحول موقفه من المسابقات الشعرية التي انتشرت في الأعوام الأخيرة، أبدى السبيعي دعمه الكامل لكل ما يخدم الشعر ويعزز مكانته، مبينًا أنه مع أي مبادرةٍ، أو فعاليةٍ تسهم في إثراء الحركة الشعرية، ودعم المواهب دون تحفُّظٍ، أو تردُّدٍ.

وفي إجابةٍ، تحمل كثيرًا من الحسرة، تحدث السبيعي عن الشعراء الذين فقدتهم الساحة، مؤكدًا أن العدد كبيرٌ من المبدعين الذين تركوا بصمةً، ثم غابوا سواء بسبب الظروف، أو لأسبابٍ أخرى، تاركين فراغًا شعريًّا، يشعر به المتابعون والمهتمون.

كذلك تطرق الشاعر السعودي إلى تعاوناته الشعرية المقبلة مع المنشدين، كاشفًا عن أن هناك أعمالًا عدة، تم الاتفاق عليها، وطُلبت منه، وأن الجمهور سيشهدها بإذن الله، دون أن يفصح عن تفاصيلَ إضافيةٍ في الوقت الجاري، تاركًا المجال مفتوحًا للمفاجآت المنتظرة.

واختتم السبيعي حديثه بتقييم أداء المسابقات الشعرية الكبرى تجاه الشعراء، إذ رأى أنها أنصفت المبدعين إلى حدٍّ ما، في إشارةٍ إلى وجود جوانبَ إيجابيةٍ ملموسةٍ، مع بقاء بعض التحفُّظات، أو النواقص التي تحول دون تحقيق العدل الكامل في نظره.