مهرجان القصيم.. 675 صقارا.. و135 ألف ريال

يشهد مهرجان القصيم للصقور في نسخته التاسعة مشاركة 675 صقارًا من مختلف الدول العربية.

وتأهل إلى مرحلة التصفيات 218 صقارًا تنافسوا ضمن ثلاث فئات رئيسة هي: «الخلط، والحرار، والشواهين»، حيث خُصصت لكل فئة ثلاث جوائز مالية: 20 ألف ريال للمركز الأول، و15 ألف ريال للمركز الثاني، و10 آلاف ريال للمركز الثالث، ليتوج الفائزون بجوائز إجمالية تبلغ 135 ألف ريال.

وأكد المهندس غازي الظفيري، رئيس بلدية محافظة الأسياح، أنَّ مهرجان الصقور بالقصيم أصبح محطة بارزة لعشاق الصقور، لإسهامه في تعزيز السياحة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرًا إلى الحرص على تهيئة الموقع وتوفير الخدمات اللازمة لضمان تجربة مميزة للمشاركين والزوار.

وانطلق المهرجان في ميدان الأمير فيصل بن مشعل للصقور شرق عين ابن فهيد، 14 يناير، ويستمر لمدة ثمانية أيام من الـ 07:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً.