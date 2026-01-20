إيفانجليستا: تفاصيل صغيرة تنتظرنا أمام النصر

أكد البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النصر، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن اللقاء ستحسمه تفاصيلُ صغيرةٌ، تتطلَّب أعلى درجات التركيز.

وأوضح إيفانجليستا، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، أن ضمك سيواجه فريقًا كبيرًا، يملك جودةً فنيةً وفرديةً عاليةً، ويدرك جيدًا أهداف النصر الموسم الجاري، لكنَّ فريقه يمتلك بدوره أهدافه الخاصة، ويسعى إلى الدفاع عنها وتحقيقها.

وذكر أن مثل هذه المباريات غالبًا ما تُحسم عبر الكرات الثابتة، والتحولات السريعة، ومستوى التركيز داخل الملعب، مبينًا أن الجهاز الفني يعمل باستمرارٍ على هذه الجوانب، وبدأ يلمس تطورًا واضحًا في أداء اللاعبين، مع إيمانه بأن المواجهة لن تكون سهلةً على ضمك.

وشدد المدرب البرتغالي على أن الفريق سيدخل اللقاء دون الانشغال بالنتيجة النهائية، مؤكدًا القتال والمنافسة حتى الدقيقة الأخيرة، مستندًا إلى روح التعاون والوحدة بين اللاعبين، التي وصفها بأنها عنصرٌ أساسٌ في طريقة عمل الفريق.

واختتم إيفانجليستا حديثه بالتأكيد على أن ضمك يعمل كمنظومةٍ واحدةٍ داخل الملعب، وهو الرهان الأهم أمام خصمٍ قوي، كاشفًا في الوقت ذاته عن أن الجهاز الفني وبالتنسيق مع إدارة النادي، حدَّد النواقص الفنية خلال فترة الانتقالات، ويعمل على تدعيم الصفوف بهدف تحقيق توازنٍ وتنافسيةٍ أكبر خلال المرحلة المقبلة.