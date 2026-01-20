يايسله يختار إيبانيز والبريكان بدلًا من سليمان وميّو

دخل البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وزميله المهاجم فراس البريكان، التشكيل الأساسي أمام الخليج، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، مبعدين محمد سليمان والفرنسي إنزو ميّو إلى مقاعد البدلاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب «الإنماء».

وفي الجولة الماضية شارك المدافع محمد سليمان، وزميله ميّو، لاعب الوسط، أساسيين أمام الخلود، بينما غاب إيبانيز للإصابة، واكتفى البريكان بالدخول بديلًا.

وأمام الخليج، قرر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، إقحام إيبانيز والبريكان من البداية، فيما وضع سليمان وميّو على مقاعد البدلاء.

ولم تطرأ تغييرات أخرى على تشكيل المباراة الماضية التي انتهت أهلاوية بهدف دون رد.

ويبدأ يايسله اللقاء بعبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، والتركي ميريح ديميرال، وروجر إيبانيز، وزكريا هوساوي.

وفي الوسط يلعب الإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي فالنتين أتانجانا، وأمامهما الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناحان الأيمن والأيسر، وفراس البريكان، والإنجليزي إيفان توني، ثنائي الهجوم.

وفاز الفريق الجدَّاوي بمبارياته الخمس الأخيرة ضمن بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الرابع، متساويًا مع النصر الثاني، والتعاون الثالث، بـ 34 نقطةً لكلٍّ منهم، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ 41 نقطةً.