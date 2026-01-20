الخليج يعوض فورتونيس بفيرنانديز

طرأ تغيير وحيد على تشكيل فريق الخليج الأول لكرة القدم، الثلاثاء، في مواجهة الأهلي، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، بدخول الإسباني باولو فيرنانديز، لاعب الوسط، بدلًا من زميله اليوناني كوستاس فورتونيس.

وأعلن النادي عبر حسابه في منصة «إكس» قبيل المباراة التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، غياب ثلاثة لاعبين، أحدهم فورتونيس، إلى جانب حمد الجيزاني، وصالح العمري.

وقرر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، تعويض غياب مواطنه فورتونيس، بإشراك فيرنانديز الذي كان بديلًا في اللقاء الماضي أمام الأخدود.

ولم يُدخل دونيس تعديلات إضافية على تشكيل لقاء الأخدود الذي فاز فيها الخليج 4ـ1.

ويبدأ الفريق الشرقاوي المباراة باللكوسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعيد آل حمسل، ومحمد خبراني، والهولندي بارت شينكيفيلد، والبرتغالي بيدرو ريبوتشو.

وفي الوسط يلعب ماجد كنبه، واليوناني ديمتريوس كوربيليس، وأمامهما منصور حمزي، وباولو فيرنانديز، واليوناني الآخر جيورجيوس ماسوراس، بينما يقف الهدّاف النرويجي جوشوا كينج مهاجمًا وحيدًا.

ويحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب «روشن» برصيد 24 نقطة جناها من سبعة انتصارات، وثلاثة تعادلات، مقابل خمس هزائم.