الهلال يترقب مصير سالم قبل الفيحاء

باتت فرصة مشاركة سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضئيلة أمام الفيحاء في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي التي تلعب، الخميس، على ملعب «المملكة أرينا» حسبما قال مصدر خاص لـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن المهاجم الدولي ما زال يحتاج إلى فترة تأهيل بعد تعرضه إلى إصابة في العضلة الخلفية في مواجهة النصر الأسبوع الماضي، وسيتحدد، الأربعاء، مدى إمكانية دخوله التدريبات مع المجموعة من عدمها، حسبما يراه الجهاز الطبي للفريق.

وتعرض الدوسري للإصابة في مواجهة النصر الدورية التي انتصر فيها الهلال بنتيجة 3ـ1.

ميدانيًا، دخل الثنائي مراد هوساوي وريان الدوسري، المنضمان حديثًا إلى صفوف الفريق، القادمان من الخليج، التدريبات، الثلاثاء، مع زملائهم إذ أصبحت فرصة مشاركتهما في لقاء الفيحاء ممكنة.