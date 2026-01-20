سيلفا: الحظ عاندنا.. وأنتظر وعود الإدارة

شدّد البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، على صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالشباب، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن، مؤكدًا أنهم كانوا يدركون قوة المنافس وطبيعة اللقاء قبل بدايته، مشيرًا إلى أن التعادل يُعد نتيجة إيجابية لفريقه في هذه المرحلة.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنا نعرف صعوبة المواجهة، وكنا نحتاج إلى تحقيق أول فوز لنا في الدوري، لكن الانتصارات لا تأتي بسهولة، الإيجابي أننا لم نخسر للمرة الثانية على التوالي، وهذه ثاني مباراة ننهيها دون خسارة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «الشباب فريق جيد ويملك مدربًا مميزًا، ودخل اللقاء من أجل الفوز، لكننا تمكّنا من الخروج بنتيجة إيجابية، هدفنا دائمًا هو الفوز، لكننا نخسر بسبب فروقات وأخطاء تحدث داخل أرضية الملعب».

وأردف البرتغالي: «نفتقد للحظ، نحتاج للحظ والتوفيق، وللأسف لم نكن محظوظين في العديد من المباريات».

وكشف مدرب النجمة عن تلقيه وعودًا من إدارة النادي بشأن تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وقال: «الإدارة وعدتني بجلب لاعبين لدعم الفريق وتحسين وضعه، وهذا سيكون مهمًا في المباريات القادمة».