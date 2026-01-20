ألجواسيل: افتقدت حمد الله.. وطلبت مهاجما محليا

أكد الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أن فريقه تأثر بغياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد أخيرًا إلى التدريبات، وسيكون جاهزًا للمشاركة في الأيام المقبلة.

وأوضح ألجواسيل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بصراحة افتقدنا حمد الله اليوم، وطلبت من الإدارة التعاقد مع مهاجم محلي لتعويض غيابه، كان بإمكاننا الفوز، لكن اللمسة الأخيرة غابت عنّا، والنجمة لم يكن خصمًا سهلًا».

وبيّن المدرب الإسباني أن الإرهاق وضغط المباريات أثّر بشكل واضح على أداء لاعبيه، مبينًا: «عانينا خلال المباراة بسبب الإرهاق، وكان ذلك ظاهرًا على مجهود اللاعبين، وهو ما أسهم في عدم استغلال الفرص السانحة».