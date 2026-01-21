جوميز: افتقدنا القتالية.. والمدافعون خذلوني
البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الخلود، ضمن دوري روشن، الثلاثاء (تصوير: عادل الدحيلان)
الأحساء ـ عادل الدحيلان 2026.01.21 | 12:18 am
عزا البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، خسارة فريقه أمام ضيفه الخلود 2-5 إلى افتقاد لاعبيه للروح القتالية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن دوري روشن، الثلاثاء.
وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «خسرنا في القتالية داخل الملعب بشكل واضح حيث كانت الالتحامات في صالح الفريق المنافس»، وتابع: «المدافعون خذلوني».
وعن وضعية فريقه بعد الخسارة الكبيرة قال جوميز: «حققنا الفوز في المباريات الماضية ولم نكن أفضل فريق وعندما خسرنا اليوم لسنا الأسوأ».