ضمك يستقبل النصر.. وينشد تكرار موسم 2021

يستقبل فريق ضمك الأول لكرة القدم، الأربعاء، ضيفه النصر لحساب الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وسبق للفريقين أن تواجها 12 مرة في مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقها موسم 2008ـ2009.

وتميل الكفة لصالح الضيوف، إذ نجح النصر في تحقيق 9 انتصارات مقابل فوز وحيد لضمك وتعادلين.

ويعود انتصار ضمك الوحيد إلى مواجهة الدور الثاني بين الفريقين موسم 2020ـ2021، حينما استقبل النصر في أبها وانتصر عليه بنتيجة 3ـ2.

وقبل انطلاق الجولة الـ 17، يحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا وتعادل وثلاث خسائر، بينما يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في مواجهة وتعادله في 8، وخسارته 6 مباريات.