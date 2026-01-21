الاتفاق يسعى إلى استغلال ظروف نيوم

يستضيف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الأربعاء، نظيره نيوم على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، حقق فيها 7 انتصارات، 4 تعادلات، 4 هزائم، سجل 25 هدفًا واستقبل 25 هدفًا، الفارق صفر، وفي الجولة السابقة تغلب على الاتحاد بهدف نظيف، بعد خسارة أمام الخليج، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه للاقتراب من مراكز المقدمة.

أما نيوم فتراجع إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، من 15 مباراة، 6 انتصارات، 2 تعادل، 7 هزائم، سجل 21 هدفًا واستقبل 25 هدفًا، الفارق سالب 4، وخسر في آخر ثلاث جولات متتالية، آخرها أمام الهلال بنتيجة 1ـ2، ويبحث عن استعادة النقاط الثلاث لتحسين موقعه في الترتيب.

المواجهة تجمع بين فريق يعتمد على استقرار نتائجه الأخيرة على ملعبه، وآخر يواجه ضغطًا لتجنب المزيد من التراجع، في ظل جدول ترتيب يتصدره الهلال بـ41 نقطة، يليه النصر والتعاون والأهلي برصيد 34 نقطة لكل منهم.