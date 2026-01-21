الأخدود والرياض.. تحدّ رابع بهدف التصحيح

يبحث فريق الأخدود الأول لكرة القدم، عن انتصاره الثاني أمام ضيفه الرياض في دوري روشن السعودي، ضمن الجولة الـ 17، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

والتقى الفريقان بدوري المحترفين في أربع مباريات، كسب أصحاب الأرض واحدة، وانتصر الضيوف في ثلاث، ولم تشهد مواجهاتهما أي حالة تعادل.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف متشابهة وبفارق نقطة واحدة فقط لوقوعهما في منطقة الخطر في سلم الترتيب.

ولم يتذوق الرياض الانتصار منذ 23 أغسطس الماضي بعد فوزه على الخلود بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويحتل الأخدود المركز 17 برصيد 8 نقاط من انتصارين ومثلهما تعادل و11 خسارة.

فيما يأتي الرياض في المركز 16 برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات و10 خسائر.