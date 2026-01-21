الحجاج يراهن على «يوميات رجل متزوج» ويكشف سر النجاح

أكد الممثل السعودي إبراهيم الحجاج، أن النجاح الذي تحقق لمسلسل «يوميات رجل عانس» دفع القائمين على إنتاج العمل إلى تقديم موسم ثانٍ تحت عنوان «يوميات رجل متزوج»، مبينًا أنه في الجزء الثاني من العمل الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك: «تكبر المسؤوليات وتزداد معها المتطلبات، فيتغيّر الإنسان بعد الزواج لأنه يمر بمرحلة نمو نفسي وفكري، وهذا ما سنتابعه في رحلة عبد الله الجديدة إلى عالم المتزوجين».

وحول سر نجاح الموسم الأول، أجاب في تصريح صحافي: «القصة والشخصيات التي تعلّق بها المشاهد وأحبها، إضافة إلى جو العمل بلمساته الكوميدية الحياتية».

ويضيف: «لدينا هذا الموسم خطوط درامية جديدة، فعندما تزوج عبد الله من أروى ارتبط فعليًا بعالمها ومحيطها وأهلها وليس فقط بها.. كل ذلك يضيف بعدًا جديدًا وروحًا مختلفة على العمل، حيث نتابع كيفية تفاعل عبد الله مع كل تلك المعطيات الجديدة».

ويختم الحجاح: «سنتابع هذا الموسم رحلة عبد الله لإنجاح زواجه، وهو أمر أصعب من عملية إيجاد زوجة كما تابعنا في الموسم الماضي».

مسلسل «يوميات رجل متزوج» يبث على MBC و«MBC شاهد» في رمضان، وهو بطولة إبراهيم الحجاج، آيدا القصي، فاطمة الشريف، سعيد صالح، ريم صفية، محمد القحطاني، فتون الجار الله، حكيم جمعة، فيصل الدوخي، نواف الشبيلي، وآخرون، ومن إخراج عبد الرحمن السلمان.